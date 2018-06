Fundacja Donalda J. Trumpa "nie była niczym więcej niż książeczką czekową”, z której wydawano pieniądze na "organizacje non profit, niezależnie od celów ich działania bądź legalności" - głosi pozew.

Prokurator stwierdza w nim, że fundacja niezgodnie z prawem wspierała kampanię wyborczą Republikanów.

Underwood oskarżyła Trumpa oraz jego dzieci z pierwszego małżeństwa - Donalda Juniora, Erica i Ivankę - o wykorzystywanie środków fundacji do celów osobistych i "powtarzające się postępowanie niezgodne z prawem".

Według informacji zawartych w pozwie Trump wykorzystywał pieniądze fundacji, by regulować swe zobowiązania wynikające z układów pozasądowych oraz promować swoje hotele i inne przedsięwzięcia.

Prokurator twierdzi też, że fundacja zebrała ponad 2,8 mln dol., które zostały wykorzystane, aby wesprzeć kampanię prezydencką Trumpa, co jest pogwałceniem amerykańskiego prawa wyborczego.

Stan Nowy Jork domaga się rozwiązania fundacji i zwrotu 2,8 mln dol.

Statut Fundacji Trumpa głosi, że środki, jakimi ona dysponuje, mają być przeznaczane "wyłącznie na cele charytatywne, religijne, naukowe, literackie lub edukacyjne". Zgodnie z prawem z funduszy nie mogą korzystać jej szefowie ani pracownicy oraz kandydaci polityczni.

Donald J. Trump Foundation była źródłem poważnych kontrowersji już podczas kampanii wyborczej, a media pisały wówczas o tym, że naruszała przepisy stanu Nowy Jork, gdzie jest zarejestrowana.

Po złożeniu pozwu przez prokurator generalną Nowego Jorku Trump napisał na Twitterze: "Obleśni nowojorscy Demokraci i ich skompromitowany prokurator generalny Eric Schneiderman (...) robią wszystko, by pozwać mnie w związku z fundacją, która zebrała 18 800 000 dol. i dała na cele charytatywne (...) 19 200 000 dol. Nie pójdę na ugodę w tej sprawie!".

Schneiderman to były prokurator generalny Nowego Jorku; pozew złożyła Underwood, ale sprawa fundacji była już przedmiotem dochodzenia Schneidermana.

AP przypomina, że Trump już wcześniej, np. podczas sprawy związanej z Trump University, groził, że nie pójdzie na ugodą pozasądową, ale stało się inaczej.

Trump University organizował kursy handlu nieruchomościami, pobierając od ich uczestników do 35 tysięcy dolarów. Część z nich uznała, że szkolenie nie jest warte tych pieniędzy, i pozwała Trumpa do sądu o oszustwa. Początkowo odmawiał on zawarcia ugody i wypłacenia odszkodowania, ale ostatecznie zapłacił w 2017 roku 25 mln w ramach układu pozasądowego. (PAP)

fit/ mc/