Wiceprezes EBI: Europa Wschodnia powinna przekonać się do instrumentów zwrotnych

Tylko 8 proc. funduszy tzw. Planu Junckera trafia do Europy Środkowej i Wschodniej; wobec mniejszych dotacji europejskich w nowej perspektywie, kraje tego regionu powinny zmienić podejście do instrumentów zwrotnych – mówił we wtorek w Katowicach wiceszef EBI Vazil Hudák.