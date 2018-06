Poczta Polska systematycznie rozwija sieć punktów odbioru przesyłek. Z danych spółki wynika, że usługa "Odbiór w punkcie" cieszy się coraz większą popularnością.

Członek Zarządu w Poczcie Polskiej Grzegorz Kurdziel przypomniał, że kiedy spółka wprowadzała na rynek usługę odbioru w punkcie, ta forma dostawy zamówień internetowych nie była popularna. "Dzisiaj jesteśmy liderem tego obszaru w Polsce. Poczta Polska dysponuje największą siecią punktów odbioru, w jej skład wchodzą największe marki detaliczne w kraju. Obserwujemy kilkudziesięcioprocentowe wzrosty wolumenów i wzrost udziału tej formy dostawy w całym wolumenie KEP (Kurier, Ekspres, Paczka - PAP) Poczty Polskiej" - dodał.

Zdaniem Poczty, wpływ na rosnącą popularność tej usługi mają: coraz lepsza dostępność, dobre lokalizacje punktów, możliwość odbioru przesyłki od dostawy w ciągu kilku dni oraz cena.

Grzegorz Czapski z Allegro wskazał, że "dostawy do punktów odbioru są tańsze średnio od 25 do 40 proc. w porównaniu do przesyłek kurierskich +do drzwi+". Dodał, że ok. 45 proc. ofert zamieszczanych w Allegro umożliwia odbiór przesyłki w punkcie, a w 2018 r. liczba paczek kierowanych do punktu odbioru wzrosła o 80 proc.

Nowa oferta Poczty Polskiej skierowana jest do wszystkich przedsiębiorców prowadzących sprzedaż na platformie Allegro. Jak czytamy w komunikacie sprzedający w cenie 8 zł brutto będą mogli nadawać przesyłki do 30 kg. Dostępna będzie również możliwość nadania przesyłek za pobraniem do placówek własnych Poczty Polskiej.

Z oferty Poczty Polskiej przedsiębiorcy będą mogli skorzystać już w czerwcu. W tej chwili zespoły Allegro i Poczty Polskiej pracują nad wdrożeniem usług.

Poza umową na dostawy do punktów odbioru, Allegro i Poczta Polska podpisały także umowę na usługi dostaw kurierskich standardowych i ekspresowych oraz usługi ekonomicznej dla przesyłek o niewielkich rozmiarach. Wdrożenie tych usług jest planowane w najbliższych miesiącach. (PAP)

autor: Katarzyna Fiuk