Morawiecki był pytany przez dziennikarzy, czy podczas spotkania z papieżem pojawił się temat pomocy migrantom i postulowanej przez Polskę formy pomocy "na miejscu".

"Papież Franciszek widzi to również dokładnie tak samo jak my, ponieważ wymieniliśmy się tutaj naszymi spostrzeżeniami, jak radzić sobie z tym problemem; mówiłem o tym naszym wkładzie do różnych funduszy, mówiłem o tym, co robimy też, starając się odbudować szpitale, szkoły na Bliskim Wschodzie czy (...) w północnej Afryce" - powiedział premier.

"I papież absolutnie zgadza się z naszą polityką, tutaj nie było cienia wątpliwości, że to jest ten kierunek działań, kierunek działań politycznych, ale też w obszarze właśnie migracji, a w szczególności uchodźców, który my prezentujemy" - dodał premier.

Jak mówił, papież był również bardzo zainteresowany sytuacją Ukraińców. "Mówiłem o tym, ilu migrantów, ale także ilu uchodźców przyjmujemy z Ukrainy. Papież z ogromnym zrozumieniem podchodzi do naszej polityki, do tego, jak my staramy się rozładowywać napięcia" - dodał Morawiecki.