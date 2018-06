Przeglądając informacje na temat używek, zauważyłam pare rzeczy, na które wcześniej nie zwróciłam uwagi. Pierwszą z nich jest to, że kawa, herbata oraz napoje energetyczne są również używkami. Głównie ze względu na zawartość kofeiny. Wiele ludzi jest uzależnionych od kawy. Zawarta w niej kofeina pobudza i stawia człowiek na nogi. Kubek kawy jest skutkiem ciężkiego dnia w pracy lub nieprzespanej nocy. Napoje energetyczne mają podobne działanie. Jednak wiele osób decyduje się na kawę, dzięki jej wytrawnemu smaku. Przez to kofeina jest jedną z najbardziej powszechnych używek.

Trzeba pamiętać, że używki były od zawsze. Już tysiące lat temu ludzie odużali się różnymi substancjami, na przykład konopiami, makiem lub alkoholem. Wino było przysmakiem Greków, Rzymian, Egipcjan i Babilończyków. Napój produkowany, dzięki fermentacji winogron, jest obecnie wytrawnym rarytasem. Na półkach sklepowych można znaleźć tańsze wina oraz takie, które przewyższają ceną budżet pieniężny przeciętnej osoby. Następnym znanym napojem alkoholowym jest, wytwarzany z fermentacji chmielu, piwo. Ze względu na tani koszt produkcji i niską cenę, jest bardzo popularne.

Wydaje mi się, że za sto lat również będzie alkohol. Sądzę, że w przyszłości ziemia będzie jeszcze bardziej zanieczyszczone. Będzie coraz mniej drzew, a oceany będą zaśmiecały jeszcze większe ilości śmieci. Każdy skrawek ziemi nadający się na uprawę będzie bardzo cenny. Dlatego też, cena produkcji wina zrośnie. Zapewnić je sobie będzie mogła tylko elita. Podobna sytuacja będzie z piwem. Wysoki rozwój technologi przysłuży się powstawaniu nowych typów napojów alkoholowych. Bardziej popularne staną się alkohole syntetyczne, które będą prostsze i szybsze w produkcji. Uzależnienia alkoholowe staną się mniejszym problemem, niż są teraz, ponieważ nie będzie on tak powszechnie dostępny w sklepach.

Wyobrażam sobie, że w dwa tysiące sto osiemnastym roku, cena kawy i herbaty raptownie wzrośnie. Ich produkcja będzie znacznie droższa. Duży przyrost naturalny i ograniczone zasoby jedzenia na świecie spowodują, zakaz produkcji kawy i herbaty. Jednak nie będzie to przeszkodą. Wysoki rozwój technologii sprawi, że będą produkowane sztuczne napoje o tym samym smaku i właściwościach, co kawa i herbata. Będą one zrobione z sztucznych aromatów i kofeiny. Rozwój technologi przysłuży się przemysłowi napojów energetycznych. Na półkach sklepowych pojawi się wiele nowych energetyków, o nowych smakach i właściwościach. W napojach energetycznych pojawią się substancje, które będą poprawiały nasz nastrój. Będą wprowadzały nas w stan euforii, melancholii lub zamyślenia. Ludzie z większą chęcią będą po nie sięgać, niż po kawę. Napoje energetyczne dadzą ludziom nowe możliwości. Długotrwałe, intensywne działanie za niską cenę.

źródło: Dziennik Gazeta Prawna

Sądzę, że w przyszłości powoli będzie się odchodzić od palenia „tradycyjnych papierosów”. Rozwój medycyny i dążenie człowieka do jak najdłuższego życia sprawią, że ludzie z nich zrezygnują. Tak samo, jak z innymi używkami, do których produkcji potrzebne są rośliny, cena papierosów wzrośnie. Tytoń będzie wytwarzany w znacznie mniejszych ilościach. Ludzie będą używać jedynie elektrycznych papierosów.

źródło: Dziennik Gazeta Prawna

Myślę, że nielegalna sprzedaż dopalaczy i narkotyków wciąż będzie funkcjonowała. Ogromne kartele narkotykowe wciąż będą istnieć. Oferta substancji psychoaktywnych będzie się zwiększać. Rozwój technologi przyczyni się do powstawani nowych narkotyków, o zupełnie nowych działaniach. Elita będzie mogła sobie zapewnić narkotyki i dopalacze, które bedą powodowały „odloty” do zupełnie innej rzeczywistości, w zupełnie inny wymiar. Wydaje mi się, że substancje psychoaktywne będą tak samo znane jak są teraz.

Podsumowując, wydaje mi się, że dzięki nowoczesnej technologii w przyszłości rozwinie się przemysł alkoholi syntetycznych, napojów energetycznych, papierosów elektrycznych oraz narkotyków i dopalaczy. Jednak nigdy nie możemy przewidzieć jak tak naprawdę to będzie wyglądać w przyszłości, możemy jedynie snuć domysły.

źródło: Dziennik Gazeta Prawna

Ile ludzie będą żyć za sto lat?

Wydaje mi się, że długość ludzkiego życia w przyszłości się wydłuży. Przeciętna długość życia człowieka nie będzie wynosić tak jak teraz osiemdziesiąt, ale dziewięćdziesiąt lat.