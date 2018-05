Nowoczesna wnioskuje do CBA ws. sprowadzania do Polski odpadów niebezpiecznych

Posłanka Nowoczesnej Monika Rosa złożyła w środę wniosek do Centralnego Biura Antykorupcyjnego o zbadanie, czy niebezpieczne odpady są sprowadzane do Polski legalnie. W ostatnich latach, ilość niebezpiecznych odpadów sprowadzanych do kraju wzrosła dwukrotnie - zaznaczyła.