"Ku mojemu zaskoczeniu premier Netanjahu był jedynym moim rozmówcą w Izraelu, który nie poruszył tematu ustawy o IPN. Rozmawialiśmy wyłącznie o współpracy gospodarczej. Widać, że dla pana premiera Polska jest interesującym partnerem. Rozmawialiśmy też o współpracy naukowej, bo te dwie sfery w Izraelu są nierozłączne" - powiedział Gowin w Jerozolimie.

Minister nauki od niedzieli przebywa w Izraelu z trzydniową wizytą. Jest tu na zaproszenie strony izraelskiej jako jeden z gości konferencji "Thinking Out of the Box", zorganizowanej z okazji obchodów 70. rocznicy powstania państwa żydowskiego. W poniedziałek w ramach tej konferencji spotkał się z premierem Izraela.

"Gospodarka izraelska jest oparta na nowoczesnych technologiach, a w tej chwili państwo Izrael lansuje koncepcję Izraela jako państwa start-upów. Pod tym względem możemy się wiele nauczyć od naszych izraelskich przyjaciół" - podsumował spotkanie Gowin.