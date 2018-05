"Odpowiedzialny rząd to taki, który dokonuje zmian w wielu obszarach, słucha wszystkich środowisk i podejmuje odpowiedzialne decyzje, tak aby dbać o stabilność finansów państwa polskiego. Takim rządem jest rząd (Mateusza - PAP) Morawieckiego, takim szefem rządu jest on sam. I musi realizować - i to czyni - zarówno postulaty środowiska osób niepełnosprawnych, jak również tych, którzy oczekują zmian w innym obszarze" - tłumaczyła rzeczniczka.

"Buduje (rząd - PAP) bezpieczeństwo polskiej rodziny, buduje bezpieczeństwo naszego kraju, a na to wszystko potrzebne są pieniądze" - dodała.

Kopcińska porównała zarządzanie budżetem państwa z gospodarowaniem małym budżetem domowym, co - jej zdaniem - często też jest trudne.

"On ma ograniczone wpływy i określone wydatki. Teraz proszę to odnieść do skali państwa polskiego, gdzie mamy oczekiwania dróg tam gdzie ich nie ma, gdzie mamy oczekiwania dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej (...), myślę również o bezpieczeństwie militarnym, o wielu wielu obszarach" - mówiła.

"To wszystko finansowane jest z jednego budżetu. Dlatego zmieniając nasz kraj w wielu obszarach, trzeba to robić w sposób absolutnie odpowiedzialny. Jeżeli ktoś mówi, że są pieniądze, to tak jak w budżecie domowym, jeżeli ktoś ma w danym momencie wpływy, to tak naprawdę waży, na co je wydać" - wyjaśniła.

"Tak samo jest w państwie polskim. Mamy wiele potrzeb różnych grup i trzeba je spełniać w sposób absolutnie odpowiedzialny" - podkreśliła.

W niedzielę Iwona Hartwich z Komitetu Protestacyjnego Rodziców Osób Niepełnosprawnych poinformowała, że po 40 dniach protest w Sejmie zostaje zawieszony. Jak dodała, decyzja została podjęta jednomyślnie.