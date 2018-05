Przeciw wnioskowi opozycji o wyrażenie wotum nieufności było 237 posłów, 188 była za, 3 wstrzymało się od głosu.

W Sejmie we wtorek późnym wieczorem odbyła się debata nad wnioskiem klubu PSL-UED o wyrażenie wotum nieufności wobec ministra kultury Piotra Glińskiego, pod którym podpisali się także posłowie PO i Nowoczesnej. Wcześniej we wtorek komisja kultury zaopiniowała go negatywnie.

Wniosek o wyrażenie wotum nieufności wobec ministra Glińskiego złożył w Sejmie w połowie kwietnia klub PSL-UED. Powodem wniosku - jak uzasadniali wówczas posłowie tego klubu - jest "gigantyczny transfer pieniędzy" na prywatne konto książąt Czartoryskich. Pod wnioskiem podpisali się także posłowie PO i Nowoczesnej.