Szef rządu mówił podczas spotkania z mieszkańcami Garwolina, że "w niedługim czasie" minister rolnictwa Krzysztof Jurgiel zaproponuje "pakiet dodatkowych preferencji czy zmian, który będzie dobry dla polskich rolników i polskiej wsi". "Będzie to +Rolnik Plus+, albo jakoś to nazwiemy" - dodał.

Premier zapewnił też, że rząd podejmuje działania, aby zaktywizować mieszkańców wsi oraz by zapobiec ich emigracji w celach zarobkowych. Jak mówił, może w tym pomóc ułatwienie sprzedaży ich wyrobów "w sieciach detalicznych".