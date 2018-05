Zwracając się do dziesiątek tysięcy osób na jednym z placów w stolicy kraju Erywaniu, Paszynian zapowiedział, że od środy rano jego sympatycy rozpoczną strajk generalny oraz zablokują drogi, dworce kolejowe i lotniska.

Podkreślił, że protest będzie miał pokojowy charakter, oraz zaapelował do policjantów, by przyłączyli się do akcji. (PAP)