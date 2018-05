Cerkiewne święto ku czci Męczennika Gabriela przypada rokrocznie 3 maja. Zgodnie ze wschodnią tradycją, obchody zaczynają się jednak dzień wcześniej wieczorem.

Część wiernych udaje się na nie do Zwierek w pieszych pielgrzymkach. Najdłuższą trasę mają do pokonania pątnicy, którzy we wtorek wyruszyli z Hajnówki i Bielska Podlaskiego - tej części regionu, gdzie są największe w kraju skupiska prawosławnych.

To dwudniowe pielgrzymki, ich uczestnicy idą bocznymi drogami omijając duży ruch samochodów. Grupa, która idzie z Hajnówki, ma do pokonania ok. 55 km, pielgrzymi z Bielska Podlaskiego - ok. 40 km. Obie pielgrzymki spotkają się w środę po południu przed Zwierkami i razem dojdą na miejsce. Wieczorem wierni wezmą udział w inauguracji obchodów ku czci Męczennika Gabriela.

Gabriel pochodził ze Zwierek. Urodził się tam w 1684 r. w pobożnej, prawosławnej rodzinie chłopskiej. Gdy miał 6 lat, został w nieznanych okolicznościach uprowadzony z domu i zamordowany; jego ciało pochowano na cmentarzu w rodzinnej miejscowości.

Na tym cmentarzu chowano również dzieci, które zmarły podczas zarazy w 1720 r. W trakcie jednego z pogrzebów przypadkiem odkopano ciało Gabriela. Okazało się, że jest ono w nienaruszonym stanie. Cudownie ocalałe szczątki męczennika przeniesiono do krypty w cerkwi w Zwierkach. Uważa się, że wydarzenie to przyczyniło się do ustania epidemii.

Kult Gabriela rósł z biegiem lat, głównie za sprawą uzdrowień przy jego grobie. W 1746 r. relikwie przeniesiono do Zabłudowa, potem przez wiele lat wędrowały one po Kresach Wschodnich. Trafiły do Słucka, Mińska, potem do Grodna na Białorusi.

W 1992 r. uroczyście przeniesiono je do białostockiej katedry św. Mikołaja.

Od początku relikwiami opiekują się siostry zakonne, początkowo mieszkające w białostockich Dojlidach, obecnie w Zwierkach. W październiku 2012 roku wyświęcona została tam cerkiew pw. Męczennika Gabriela - główna świątynia żeńskiego klasztoru Narodzenia Najświętszej Maryi Panny.(PAP)

autor: Robert Fiłończuk