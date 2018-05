Dla miłośników warownych zamków i historii, którzy w ciągu najbliższych kilku dni zdecydują się odwiedzić ruiny Zamku Królewskiego w Chęcinach, przygotowano m.in. zagrodę chłopską, obrazującą średniowieczne tradycje i obyczaje.

"To okazja, by przyjrzeć się pracy chłopa, własnoręcznie omłócić cepami snop zboża, wypróbować i zobaczyć narzędzia wiejskie. Dodatkowo, każdy z turystów będzie miał możliwość dojenia krowy. Ponadto będą prowadzone gry i zabawy ruchowe dawnej wsi dla najmłodszych" – przekazała PAP Patrycja Ziętek z biura Zamku Królewskiego w Chęcinach.

Ponadto organizatorzy zaplanowali pokazy tańców dawnych, wystrzały z armat i hakownic, walki rycerskie oraz pokazy rękodzieła. "Na turystów będzie czekał kat Maciej z Chęcin, który skutecznie i dożywotnio usuwa bóle głowy. Po za tym oferuje zamykanie w klatce, więzienie w dybach czy położenie głowy pod toporem" – dodała Ziętek.

Z kolei w środę ruszy pierwsza w tym roku edycja Nocy na Zamku. Jak podkreślił w przesłanym PAP komunikacie dyrektor Zamku Królewskiego w Chęcinach Grzegorz Pierzak, "od początku było wiadomo, że impreza okaże się świetnym produktem turystycznym na skalę ogólnopolską".

"Mimo niewielkiej promocji i debiutu, zamkowe mury wypełnione były po brzegi zadowolonymi uczestnikami wydarzenia. To był dla nas bodziec, aby przerodzić imprezę w cykliczną i wykreować na najwyższym poziomie. I tak się bowiem stało" – ocenił dyrektor.

W programie imprezy zaplanowano m.in. zwiedzanie zamku nocą, teatr ognia, scenki tematyczne (pokaz tańca dawnego, walki rycerskie), konkursy i zabawy, pokaz iluminacji oraz ognisko na zamku z poczęstunkiem. W tym roku organizatorzy przygotowali siedem edycji wydarzenia – ostatnia odbędzie się 7 września.

W ocenie przedstawicieli biura Zamku Królewskiego w Chęcinach, 2017 r. był kolejnym rekordowym – zamek odwiedziło ok. 188,6 tys. osób. W 2015 r. od kwietnia - kiedy otwarto obiekt po dwuletniej, gruntownej renowacji – do grudnia było to 170 tys. osób, a w całym 2016 r. – 204 tys. turystów.

W najbliższym czasie na zamku turystom do zwiedzania ma zostać udostępniona zbrojownia. Dodatkowo, aby ułatwić podróżowanie po Chęcinach uruchomiony zostanie portal turystyczny zawierający niezbędne informacje dla podróżujących.

Zamek Królewski w Chęcinach pełnił w średniowieczu, a także w późniejszych epokach, rolę rezydencji królewskiej i więzienia stanu. Na zamku mieszkały m.in.: żona Kazimierza Wielkiego Adelajda Heska, żona Władysława Jagiełły z synem Władysławem (późniejszym królem Władysławem Warneńczykiem) i królowa Bona. Za panowania Władysława Łokietka w chęcińskim zamku przechowywano skarbiec koronny, według legendy trzymała tam też swój majątek małżonka Zygmunta Starego, królowa Bona.

Zamek w Chęcinach zaczął tracić na znaczeniu w XVII w. W 1655 r. zdobyli go Szwedzi, a dwa lata później został splądrowany przez wojska Rakoczego. Próby odbudowy zniweczył kolejny najazd szwedzki w 1707 r. To właśnie ten moment uważa się za koniec czasów świetności warowni.

W czasie I wojny światowej pociski artylerii uszkodziły środkową basztę. W latach 1948-49 wyremontowano wieże. Później prowadzono prace remontowe. W latach 60. ubiegłego wieku w bliskich okolicach zamku nagrywano sceny do filmu „Pan Wołodyjowski”. Tuż obok ruin powstała wówczas makieta zamku w Kamieńcu Podolskim.

Obecnie realizowany jest projekt renowacji dziedzińca górnego zamku. Ponadto w najbliższych latach do warowni zostanie dociągnięta sieć wodno-kanalizacyjna.(PAP)

autor: Piotr Grabski