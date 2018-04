Narkotyki, jak podaje komunikat, próbował przemycić 23-letni obywatel Łotwy, powracający z Mozambiku.

"Funkcjonariusze Działu Granicznego Realizacji skierowali do kontroli celnej 23-letniego obywatela Łotwy. Ich podejrzenia wzbudził między innymi krótki czas pobytu podróżnego za granicą, dlatego walizka, z którą podróżował została prześwietlona. Uzyskany obraz RTG zawartości bagażu był niejednoznaczny, co skłoniło funkcjonariuszy do szczegółowego przeszukania walizki" - czytamy w komunikacie.

"Po jej opróżnieniu zauważono nienaturalne wzmocnienia w bocznych ścianach oraz w dnie plecaka, który znajdował się w środku walizki. Dalsze czynności sprawdzające ujawniły, że ukryto w nich znaczną ilość beżowego proszku" - dodaje komunikat.

Przeprowadzone narkotesty, według komunikatu IAS w Warszawie, jednoznacznie potwierdziły przypuszczenia funkcjonariuszy, że jest to substancja narkotyczna. "Wyniki badań przeprowadzonych w Centralnym Laboratorium Celno-Skarbowym potwierdziły, że ujawniona substancja to wysokiej czystości heroina" - głosi komunikat.

Łączna waga wykrytych narkotyków to 3,5 kg o szacunkowej wartości ponad 700 tys. złotych. Z takiej ilości heroiny, można byłoby wyprodukować nawet 25 tysięcy "działek" o wartości znacznie wyższej niż szacunkowa wartość hurtowa - informuje IAS. Podróżny zeznał, że nie wiedział, co znajduje się w środku - dodaje komunikat.

23-latek został aresztowany na trzy miesiące. Za przemyt narkotyków grozi mu kara nawet do piętnastu lat pozbawienia wolności. Sprawę prowadzi Mazowiecki Urząd Celno-Skarbowy, pod nadzorem Prokuratury Rejonowej Warszawa-Ochota.

Cytowana jest też wypowiedź Naczelnika Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego Arkadiusza Łaby, że "to rekordowe w tym roku zatrzymanie tzw. twardych narkotyków na Lotnisku Chopina i kolejny przykład efektywnej pracy mazowieckich funkcjonariuszy Krajowej Administracji Skarbowej".