- UE wzywa do natychmiastowego wstrzymania ognia w Syrii - oświadczył Tusk.

Tusk wystosował swój apel przed głosowaniem w Radzie Bezpieczeństwa ONZ nad rezolucją wzywającą strony konfliktu w Syrii do 30-dniowego zawieszenia broni.

Wschodnia Guta, rebeliancka enklawa na wschodnich przedmieściach Damaszku, jest od lutego intensywnie bombardowana przez wojska prezydenta Syrii Baszara el-Asada. Według ONZ od 4 lutego w walkach we Wschodniej Gucie śmierć poniosło co najmniej 346 cywilów, a 878 zostało rannych. Większość to ofiary rządowych nalotów. Syryjskie Obserwatorium Praw Człowieka uważa, że część samolotów nad Gutą mogła być rosyjska.

Dramat syryjskiej Wschodniej Guty

W nocy z poniedziałku na wtorek ONZ wezwała syryjską armię do natychmiastowego wstrzymania bombardowań oblężonego regionu, w którym w dramatycznych warunkach przebywa ponad 400 tys. osób.

W 2017 roku Wschodnia Guta włączona została do wyznaczonych przez Rosję, Iran i Turcję stref deeskalacji, ale nie zapewniło to bezpieczeństwa cywilom.

Rada Bezpieczeństwa ONZ ma zagłosować w sprawie projektu rezolucji domagającej się 30-dniowego rozejmu w Syrii, aby umożliwić dostawy pomocy i ewakuację medyczną.