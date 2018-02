USA: Uczniowie szkoły w Parkland demonstrowali w stolicy Florydy

W Tallahassee, stolicy stanu Floryda, uczniowie liceum w Parkland, w którym w ubiegłym tygodniu doszło do strzelaniny, przybyli pod budynek Kapitolu stanowego, by żądać restrykcji w dostępie do broni. Uczniowie innych szkół zorganizowali marsze solidarności.