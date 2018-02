PKN Orlen sprzeda paliwa na potrzeby armii amerykańskiej w Polsce



Warszawa, 21.02.2018 (ISBnews) - PKN Orlen podpisał kontrakt na zaopatrzenie w paliwa dla armii amerykańskiej, stacjonującej na terenie Polski. Kontrakt obejmuje sprzedaż zarówno paliwa lotniczego (F34), jak i oleju napędowego (ON i ONA2), podała spółka.

"PKN Orlen jest kluczowym producentem i dostawcą paliw na krajowym rynku, który kontrahentom może zaoferować nie tylko paliwa wysokiej jakości, ale także rozwiniętą infrastrukturę logistyczną, gwarantującą terminowość i pewność dostaw. Sprzedaż paliw do jednostek wojskowych, jak armia amerykańska wymaga ponadto specjalistycznej wiedzy m.in. w zakresie produkcji czy transportu i dzięki temu, że mamy wymagane know-how możemy ubiegać się o tego rodzaju kontrakty" - powiedział członek zarządu ds sprzedaży w PKN Orlen Zbigniew Leszczyński, cytowany w komunikacie.

PKN Orlen podkreśla, że już od kwietnia 2017 r. sprzedaje paliwa na potrzeby amerykańskich jednostek w formule spot, a obecna współpraca będzie realizowana do 31 grudnia 2018 r. z możliwością jej przedłużenia na kolejne lata.

"Paliwa będą wykorzystywane do zasilania zarówno sprzętu lądowego, jak też powietrznego. Dostawy będą realizowane poprzez zewnętrznego wykonawcę kontraktowego bezpośrednio do baz stacjonowania jednostek amerykańskich na terenie Polski, m.in. w Żaganiu, Toruniu, Bemowie Piskim czy Świętoszowie" - czytamy także.

Tego rodzaju kontraktacja podlega też rygorystycznym standardom w zakresie poziomu obsługi, tak aby sprostać oczekiwaniom finalnych odbiorców, podkreślono w materiale. Koncern posiada niezbędne certyfikaty AQAP pozwalające realizować sprzedaż wg najwyższych standardów dla wojsk NATO. Firma jest też dostawcą paliwa lotniczego i oleju napędowego dla Wojska Polskiego.

Grupa PKN Orlen zarządza sześcioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi też działalność wydobywczą w Polsce i w Kanadzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 95,36 mld zł w 2017 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.

(ISBnews)