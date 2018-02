Tokaj podkreśliła w liście do premiera przekazanym w środę PAP, że w związku z wejściem w życie zmian w niektórych ustawach w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych "znacząco wzrosły koszty przeprowadzania wyborów i referendów oraz koszty funkcjonowania Krajowego Biura Wyborczego".

Jak zaznaczyła, wzrost ten szacowany jest na kwotę 605 154 403 zł, w tym 7 004 403 zł na finansowanie Krajowego Biura Wyborczego oraz 598 150 000 zł w rezerwie celowej na finansowanie przez Krajowe Biuro Wyborcze ustawowo określonych zadań dotyczących wyborów i referendów.

"W związku z powyższym zachodzi konieczność pilnego dokonania zmian w budżecie państwa na rok 2018" - napisała szefowa PKW.

Głównym adresatem pisma jest premier, ale zostało ono skierowane także do wiadomości innych najważniejszych osób w państwie, m.in. prezydenta Andrzeja Dudy, do marszałków Sejmu i Senatu Marka Kuchcińskiego i Stanisława Karczewskiego, do minister finansów Teresy Czerwińskiej, a także do przewodniczących klubów parlamentarnych i poselskich. (PAP)