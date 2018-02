Między 8 i 10 marca podczas katowickiego kongresu ma się odbyć ok. 50 sesji tematycznych dotyczących: polityki zdrowotnej, finansów i zarządzania, terapii, nowych technologii i edukacji.



Wiele tematów i związanych z nimi problemów powraca co roku. Jak publikowanie jakościowych wyników opieki nad pacjentami przez szpitale. Temu zagadnieniu poświęcona będzie jedna z sesji. Część ekspertów jest za transparentnością i publikowaniem jak największej liczby wskaźników świadczących o jakości opieki w danej placówce. To powszechna praktyka na Zachodzie. Zdaniem prof. Lecha Polońskiego z III Katedry i Oddziału Klinicznego SUM, Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu, ranking szpitali oparty na wynikach leczenia powinien powstać. – Jednak musimy znaleźć sposób ustalania w skali punktowej obciążeń chorych z ryzykiem powikłań. Trzeba wyjść od opracowania takich skal – zaznaczał prof. Poloński.



Według prof. Mariusza Gąsiora, kierownika III Katedry i Oddziału Klinicznego Kardiologii SUM w Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu, istotne jest ustalenie precyzyjnych kryteriów. – Prowadzimy w CChS duży rejestr zawałów serca, do którego ośrodki podawały śmiertelność wewnątrzszpitalną na poziomie 2 proc. Inne – 3 czy 6 proc. Kiedy sięgnęliśmy po dane z NFZ, okazało się, że śmiertelność wynosi 7–8 proc. – mówił prof. Gąsior. – Takie różnice wynikają stąd, że mierzyliśmy śmiertelność 30-dniową i ruch międzyoddziałowy, gdy np. chory został przekazany na OIT, później na internę. Dyskusja powinna zacząć się od pytań o to, jak zobiektywizować dane dotyczące wyników leczenia i kto ma je weryfikować – mówił.



Odmiennego zdania jest dr Józef Kurek, dyrektor Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie, prezes Związku Szpitali Powiatowych Województwa Śląskiego. – Jeśli takie wyniki będą publikowane, to szpitale będą unikały przyjmowania pacjentów trudnych, żeby sobie nie popsuć wyników. A to odbiłoby się na bezpieczeństwie pacjentów – tłumaczył.



Temat będzie poruszany podczas kongresowej sesji poświęconej marketingowi w ochronie zdrowia.



Jak podkreślają eksperci, dotychczasowe edycje kongresu są dowodem na to, że w Katowicach udaje się łączyć kwestie, wydawałoby się, niemożliwe do połączenia, ze względu na różnorodność tematyki i postęp wiedzy medycznej.



– W panelach weźmie udział wielu znakomitych specjalistów, którzy przekażą aktualne informacje dotyczące poszczególnych dziedzin medycyny – podkreślał dr Janusz Meder, prezes Polskiej Unii Onkologii.



Obok sesji, w których wezmą udział zaproszeni goście, podczas Kongresu Wyzwań Zdrowotnych pojawi się też nowa inicjatywa: konkurs Zdrowy Samorząd, w ramach którego lokalne władze będą się chwalić tym, co robią dla zdrowia mieszkańców. – Zainteresowanie i skala tego przedsięwzięcia bardzo nas zaskoczyły. Do konkursu zostało już zgłoszonych ponad 160 programów zdrowotnych – mówił Wojciech Kuśpik, prezes Grupy PTWP, organizator kongresu, wydawca portalu i magazynu „Rynek Zdrowia”.



Kongres Wyzwań Zdrowotnych – Health Challenges Congress (HCC) w Katowicach to dwa dni eksperckich debat oraz dzień otwarty dla 10 tys. mieszkańców regionu. W Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach spotkają się wybitni specjaliści reprezentujący kilkanaście dyscyplin medycznych – zarówno z Polski, jak i z zagranicy, a także przedstawiciele środowisk związanych z szeroko rozumianym sektorem ochrony zdrowia, nauką, gospodarką, biznesem, finansami, rynkiem ubezpieczeniowym, organizacjami pozarządowymi, polityką, administracją publiczną i samorządową oraz mediami.



Organizatorem HCC jest Grupa PTWP SA, wydawca portalu i miesięcznika „Rynek Zdrowia”, organizator m.in. Forum Rynku Zdrowia. W zeszłym roku Kongres Wyzwań Zdrowotnych zgromadził ponad 2,5 tys. uczestników. W tym roku organizatorzy spodziewają ponad 3 tys. gości. ⒸⓅ

Olga Karpiszuk