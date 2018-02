Śląskie: 1,7 tys. nowych miejsc opieki przy wsparciu programu "Maluch plus"

Utworzenie 1,7 tys nowych i dofinansowanie 7 tys. już istniejących miejsc opieki dla dzieci do lat 3 to zamierzenia programu "Maluch plus" w woj. śląskim. Budżet na ten cel w tym roku to 32 mln zł - ????trzy razy więcej niż w roku 2016.