Statystyki te podało Syryjskie Obserwatorium Praw Człowieka z siedzibą w Londynie. Według organizacji rany odniosło 450 osób.

W nocy z poniedziałku na wtorek ONZ wezwało syryjską armię do natychmiastowego wstrzymania bombardowań tego oblężonego regionu, w którym w dramatycznych warunkach przebywa ponad 400 tys. osób.

Syryjska opozycja potępiła z kolei "wojnę eksterminacyjną" i "ciszę na arenie międzynarodowej w sprawie zbrodni" reżimu prezydenta Baszara el-Asada.

Według AFP siły rządowe w ostatnich dniach wzmocniły swoje pozycje wokół Wschodniej Guty, co może świadczyć o planach przeprowadzenia ofensywy sił lądowych na tę enklawę.

Mająca strategiczne znaczenie dla rebeliantów Wschodnia Guta jest oblegana przez syryjskie wojska rządowe od 2013 roku i znajduje się pod ostrzałem, choć w 2017 roku włączona została do wyznaczonych przez Rosję, Iran i Turcję stref deeskalacji.

Syryjskie siły rządowe wraz z sojusznikami odcięły również drogi, którymi przemycano do oblężonego regionu żywność i leki. W ubiegłym tygodniu do enklawy dotarł pierwszy od końca listopada konwój pomocowy. Poprzedziły go prowadzone od miesięcy starania ONZ. (PAP)

ulb/ ap/