Lider PO Grzegorz Schetyna zapowiedział w niedzielę, że we wtorek PO złoży w Sejmie własny projekt nowelizacji ustawy o IPN. Jak mówił, celem projektu będą zmiany "w najbardziej krytycznych punktach, które budują fatalny obraz polskiej polityki historycznej".

"Słyszałem, że dzisiaj PO ma zgłaszać nowelizację ustawy o IPN - niech nie zgłasza; to naprawdę nie ma sensu. To w tej chwili jest dolewanie oliwy do ognia" - powiedział w TVN24 Karczewski. Zaapelował też, by w tej sprawie poczekać na orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego. "Mam przekonanie, że orzeczenie TK otworzy nam pole do lepszej dyskusji" - podkreślił.

Zdaniem marszałka Senatu, wokół noweli ustawy o IPN pojawia się coraz więcej "złych emocji".

Karczewski wyraził też przekonanie, że przegłosowanie noweli w Senacie "było dobrym rozwiązaniem". "W momencie kiedy ustawa trafiła do Senatu, pojawiły się z jednej i drugiej strony ekstremalne głosy (...), żeby podpisać albo jeszcze zmienić tę ustawę. Ale różnie zmienić; doprecyzować, albo zmienić również wykreślając zapisy mówiące o tym, że ustawa nie obejmuje badań naukowych i działalności artystycznej. Były wtedy bardzo ekstremalne sytuacje, które narastały i były coraz najbardziej słyszalne" - tłumaczył.

Jak mówił Karczewski, przegłosowując nowelę o IPN, PiS postanowił zakończyć toczącą się wokół niej debatę oraz "odrzucić ekstrema".

Prezydent podpisał nowelizację ustawy 6 lutego, a następnie w trybie kontroli następczej skierował ją do Trybunału Konstytucyjnego. Prezydent chce, by Trybunał zbadał, czy przepisy noweli ustawy o IPN nie ograniczają w sposób nieuprawniony wolności słowa oraz kwestię tzw. określoności przepisów prawa.

Zgodnie z nowelizacją ustawy o IPN każdy, kto publicznie i wbrew faktom przypisuje polskiemu narodowi lub państwu polskiemu odpowiedzialność lub współodpowiedzialność za zbrodnie popełnione przez III Rzeszę Niemiecką lub inne zbrodnie przeciwko ludzkości, pokojowi i zbrodnie wojenne - będzie podlegał karze grzywny lub pozbawienia wolności do lat trzech. Taka sama kara grozi za "rażące pomniejszanie odpowiedzialności rzeczywistych sprawców tych zbrodni".

Nowela wywołała krytykę m.in. ze strony Izraela, USA i Ukrainy. Zgodnie z ustaleniami, które zapadły podczas rozmowy szefa polskiego rządu z premierem Izraela Benjaminem Netanjahu, został powołany zespół ds. dialogu prawno-historycznego z Izraelem. Na czele zespołu stanął wiceszef MSZ Bartosz Cichocki.