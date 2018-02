Przekazywane przez miasto dane mogą być wykorzystane do tworzenia i rozwijania aplikacji dla kierowców.

"Udostępnienie miejskich danych to kolejny krok w stronę zrównoważonego transportu. To posunięcie ograniczy liczbę samochodów, których kierowcy szukają miejsca do zaparkowania i tym samym przyczyniają się do większych korków w centrach miast. Szybszy i łatwiejszy dojazd do miejsc postojowych pozwala skutecznie zmniejszyć zatłoczenie miejskich ulic” – poinformowało w poniedziałek biuro prasowe poznańskiego magistratu.

W pierwszej kolejności udostępniane dane dotyczą części miejskich parkingów buforowych znajdujących się na ulicach: Głogowskiej, Reymonta, Maratońskiej i Pod Kaponierą, które są dostępne w ramach systemu ITS. Udostępnione są też dane dotyczące jednego komercyjnego parkingu w centrum Poznania; w miarę rozwoju systemu włączane będą kolejne prywatne parkingi.

"Jesteśmy gotowi do rozmów z właścicielami i operatorami innych parkingów komercyjnych. Dalsza rozbudowa systemu pozwoli kierowcom na szybki i bezbłędny wybór docelowego miejsca podróży, bez konieczności krążenia po mieście. Zmniejszy to korki i pozwoli lepiej chronić środowisko" – powiedział w poniedziałek wiceprezydent Poznania Maciej Wudarski.

Miasto planuje też uruchomienie elektronicznych tablic kierunkowych, wskazujących dojazd do parkingów.

Wolne miejsca na parkingach można zobaczyć na oficjalnej stronie internetowej Poznania w zakładce "transport". Niebawem pojawi się tam też sekcja, dzięki której będzie można łatwo zlokalizować najbliższy ekologiczny współdzielony samochód. To efekt współpracy miasta z poznańską spółką Click2Go.

Firma jest kolejnym podmiotem na poznańskim rynku, który oferuje usługę współdzielenia samochodów. Aby skorzystać z hybrydowego pojazdu, należy pobrać aplikację i się w niej zarejestrować.

"W aplikacji zobaczymy mapę Poznania, a na niej zaznaczone będą najbliższe wolne samochody. Wystarczy wybrać jeden i zarezerwować - od tego momentu system daje nam 15 minut na dojście do auta. Samochód otwiera się za pomocą smartfona" – podał poznański magistrat.

Obecnie flota Click2Go liczy 52 auta, docelowo pod koniec lutego powinno ich być ponad 100. Według danych spółki jeden samochód w systemie car-sharing jest w stanie zastąpić nawet do 14 aut. To przekłada się na niższą emisję dwutlenku węgla oraz na zmniejszenie korków w mieście i mniejsze obłożenie miejsc parkingowych.

Miasto zapowiedziało, że będzie namawiać także inne firmy ze stolicy Wielkopolski, by udostępniły dane dotyczące lokalizacji swoich samochodów. Dzięki temu dostęp do informacji o współdzielonych pojazdach będzie szerszy niż dotąd. Sukcesywnie powiększana będzie też baza danych dotycząca miejsc parkingowych. (PAP)

autor: Rafał Pogrzebny

edytor: Anna Mackiewicz