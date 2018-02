Jednolity Plik Kontrolny dla potrzeb VAT (JPK_VAT) to elektroniczna ewidencja zakupów i sprzedaży VAT. W lutym br. po raz pierwszy JPK_VAT (za styczeń 2018 r.) będą musieli złożyć także mikroprzedsiębiorcy - podatnicy VAT (zatrudniający do 10 osób, o obrotach nieprzekraczających 2 mln euro rocznie, także ci prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą). Mają na to czas do 26 lutego.

Zgodnie z informacją Ministerstwa Finansów, od 14 do 23 lutego wyznaczeni pracownicy urzędów skarbowych wyjaśniają, jak tworzyć JPK_VAT i korzystać z aplikacji e-mikrofirma (http://www.finanse.mf.gov.pl/web/wp/pp/jpk/aplikacje-do-pobrania). Podpowiadają również, jak założyć Profil Zaufany (eGO) czyli bezpieczne i bezpłatne narzędzie, które umożliwia elektroniczny kontakt z administracją publiczną i załatwienie wielu spraw on-line, w tym autoryzację plików JPK_VAT.

Dodatkowo w soboty 17 i 24 lutego w godzinach 9-13 urzędy - z wyjątkiem wyspecjalizowanych urzędów skarbowych, które obsługują głównie największe podmioty gospodarcze - uruchomią dyżury dla mikroprzedsiębiorców. Podatnicy uzyskają wszystkie informacje potrzebne do prawidłowego przygotowania i terminowego przesłania JPK_VAT. Będą mogli też potwierdzić Profil Zaufany (eGO).

Wsparcia podatnikom w zakresie JPK_VAT udzielą również konsultanci Krajowej Informacji Skarbowej (KIS). Infolinia KIS dla mikroprzedsiębiorców będzie czynna w obie soboty (17 i 24 lutego), również w godzinach od 9 do 13.

W przypadku pytań technicznych dotyczących JPK_VAT, resort finansów prosi o przesyłanie ich na adres jpk.helpdesk@mf.gov.pl

Do podpisywania i wysyłania JPK_VAT z Profilem Zaufanym namawia Ministerstwo Cyfryzacji. Resort przypomina, że do złożenia pierwszego pliku przez mikroprzedsiębiorców zostało tylko 12 dni. "Aby mieć pewność skutecznej realizacji tego obowiązku, warto jak najszybciej założyć Profil Zaufany, a dzięki niemu szybko i bezpiecznie wysłać dokumenty do systemu skarbowego" - informuje MC.

JPK_VAT przesyła się wyłącznie elektronicznie. Do jego podpisania potrzebny jest bezpłatny Profil Zaufany (eGO) lub certyfikat kwalifikowany (płatny, komercyjny sposób autoryzacji danych).

Dodatkowo, aby zapewnić płynny proces przesyłania JPK_VAT, Ministerstwo Finansów zdecydowało o czasowym uruchomieniu możliwości uwierzytelniania pliku tak zwanymi danymi autoryzującymi. Podobne rozwiązanie funkcjonuje przy podpisywaniu rocznego zeznania podatkowego.

Resort cyfryzacji namawia do użycia Profilu Zaufanego. Wyjaśnia, że to bezpłatne narzędzie, dzięki któremu można załatwić sprawy urzędowe bez wychodzenia z domu, online w serwisach administracji publicznej. Można go założyć przez internet, na dwa sposoby – za pośrednictwem bankowości elektronicznej lub potwierdzając go w Punkcie Potwierdzającym.

Resort zaznacza, że udając się do Punktu Potwierdzającego trzeba pamiętać o zabraniu ważnego dowodu osobistego. Wszystkie informacje oraz odpowiedzi na pytania jak założyć Profil Zaufany można znaleźć na stronie www.pz.gov.pl

Poinformowano, że aby ułatwić podpisanie JPK_VAT wszystkim tym, którzy wykorzystują programy księgowe, a chcą użyć Profilu Zaufanego, Ministerstwo Cyfryzacji udostępniło dedykowaną im usługę do podpisu JPK_VAT. Szczegóły można uzyskać na stronie: https://obywatel.gov.pl/podatki/podpisz-jpk_vat-profilem-zaufanym

"Informacje w zakresie zakładania Profilu Zaufanego (eGO) można uzyskać korzystając z infolinii Krajowej Informacji Skarbowej. Wystarczy, od poniedziałku do piątku, w godz. 7.00-18.00, zadzwonić pod numery 801 055 055 (z tel. stacjonarnych) oraz 22 330 03 30 (z tel. komórkowych). Po wybraniu w systemie zapowiedzi numeru 7 nastąpi przekierowanie do konsultantów w Ministerstwie Cyfryzacji, którzy odpowiedzą na wszelkie pytania związane z zakładaniem i potwierdzaniem bezpłatnego Profilu Zaufanego (eGO)" - podało MC. (PAP)

Autor: Marcin Musiał

edytor: Bożena Dymkowska