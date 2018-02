To druga taka ewakuacyjna w ciągu kilku miesięcy w tym miejscu. W listopadzie ubiegłego roku również znaleziono pod tym mostem paczki z trotylem.

Obszar objęty ewakuacją to teren zamknięty ulicami Kościuszki (od skrzyżowania z ul. Świdnicką, do skrzyżowania z ul. Kolejową), Kolejową (od ul. Kościuszki, do ul. Strumykowej), ul. Batalionów Chłopskich, ul. Prochową, ul. Przedmieście i ul. Świdnicką.

Jak powiedział PAP oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Dzierżoniowie Marcin Ząbek, mieszkańcy muszą opuścić swoje domy do godziny 9. „Obszar objęty ewakuacją pokrywa się z tym z listopada, wówczas domy i lokale usługowe opuściło ponad 2 tys. osób” - powiedział policjant.

Ewakuacja może potrwać cały dzień, ponieważ nie wiadomo, ile potrwa akcja saperów. W znalezionych paczkach prawdopodobnie znajduje się trotyl. „To na razie podejrzenia, zawartość tych paczek stwierdzą saperzy” - powiedział oficer prasowy.(PAP)

autor: Piotr Doczekalski

edytor: Jacek Ensztein