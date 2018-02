Słowa Angeli Merkel wpisują się w dyskusję o rzeczywistych sprawcach Holokaustu, przyczyniają się do lepszego zrozumienia tej kwestii na świecie. To kolejny ważny głos niemieckiego polityka - powiedziała PAP rzecznik rządu Joanna Kopcińska, odnosząc się do słów kanclerz Niemiec.