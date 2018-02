Zapowiedział jednocześnie, że przed 20 marca przedstawiona zostanie "biała księga" rządu ws. reformy sądownictwa.

Wcześniej o tym, że punkt dot. Polski w kontekście uruchomienia przez Komisję Europejską art. 7 traktatu o UE znajdzie się w przygotowanym przez bułgarską prezydencję planie na lutowe posiedzenie unijnych ministrów ds. europejskich PAP dowiedziała się od źródeł dyplomatycznych.

"27 lutego odbędzie się pierwsze regularne posiedzenie Rady ds. Ogólnych po zgłoszeniu przez KE wniosku o zastosowanie wobec Polski art. 7.1. Z tego powodu Komisja musi formalnie zaprezentować uzasadnienie tego wniosku" - poinformował Szymański. "Przedstawię polskie stanowisko w tej sprawie" - dodał.

Wiceminister zaznaczył, że nie spodziewa się na tym etapie "poszerzonej dyskusji".

Ważniejsze pod tym względem - mówił - "będą miesiące po zaprezentowaniu przez nasz rząd państwom członkowskim i instytucjom unijnym +białej księgi+ ws. reformy sądownictwa". Szymański dodał, że przedstawienie "białej księgi" rządu w tej sprawie planowane jest "przed 20 marca".

Przedstawienie - w ciągu kilku tygodni - "białej księgi" dot. reformy polskiego wymiaru sprawiedliwości premier Mateusz Morawiecki zapowiedział w pierwszej połowie stycznia. Ma ona - według niego - "w bardzo prosty, przejrzysty sposób" przedstawić reformę wymiaru sprawiedliwości w Polsce i stojące za nią intencje.

Zgodnie z art. 7 Rada UE, czyli przedstawiciele rządów, może na wniosek PE lub KE stwierdzić istnienie wyraźnego ryzyka poważnego naruszenia przez państwo członkowskie wartości unijnych. Potrzeba do tego większości czterech piątych państw UE.

KE uruchomiła art. 7 w grudniu ub.r. W przyjętych wówczas zaleceniach wskazała, jakie działania muszą podjąć polskie władze, aby odpowiedzieć na jej zastrzeżenia. Chodzi m.in. o wprowadzenie zmian do ustawy o Sądzie Najwyższym, w tym o niestosowanie obniżonego wieku emerytalnego wobec obecnych sędziów.

Komisja domaga się też zmiany w ustawie o Krajowej Radzie Sądownictwa. Chce, by nie przerywano kadencji sędziów-członków Rady i zapewniono, by nowy system gwarantował wybór sędziów-członków przez przedstawicieli środowiska sędziowskiego. Innym z zaleceń jest "przywrócenie niezależności i legitymacji Trybunału Konstytucyjnego przez zapewnienie, aby prezes i wiceprezes (TK) byli wybierani zgodnie z prawem oraz aby wyroki Trybunału były publikowane i w całości wykonywane".

Na początku stycznia Morawiecki spotkał się w sprawie uruchomionego wobec Polski postępowania z szefem KE Jean-Claude'em Junckerem. Obaj politycy poruszyli w rozmowie m.in. kwestię praworządności. Morawiecki i Juncker umówili się na kolejne spotkanie, by - jak napisali we wspólnym oświadczeniu - kontynuować dyskusję w omawianych sprawach, "mającą przynieść postępy do końca lutego".

Według bułgarskich dyplomatów proces związany z uruchomieniem art. 7 może potrwać kilka miesięcy zanim dojdzie do ewentualnego głosowania w Radzie UE w sprawie Polski.