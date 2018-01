Do spotkania dojdzie, jeśli zgodzi się na nie Rosja – powiedział na wspólnej konferencji prasowej w Kijowie z szefem włoskiej dyplomacji Angelino Alfano.

„Podczas tego spotkania, jeśli, oczywiście, zgodzi się na nie Rosja, konsultowane będą kwestie bezpieczeństwa, uwolnienie naszych jeńców i więźniów politycznych. Postaramy się też uświadomić Rosji, że nie ma żadnej alternatywnej realnej misji pokojowej na terytorium Donbasu” – mówił Klimkin.

Powtórzył, że Ukraina i jej zachodni partnerzy opowiadają się za rozmieszczeniem sił pokojowych ONZ na całym obszarze zajętego przez prorosyjskich separatystów Donbasu. Rosja nalega, by znajdowały się one jedynie na linii rozgraniczenia i zajmowały przede wszystkim ochroną obserwatorów działającej tam Specjalnej Misji Monitoringowej Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE).

Wizyta ministra Alfano na Ukrainie związana jest z tym, że Włochy przewodniczą obecnie OBWE. Alfano rozmawiał z Klimkinem m.in. o realizacji mińskich porozumień mających na celu rozwiązanie konfliktu w Donbasie.

„Rozumiemy, że mińskie porozumienia nie mogą być realizowane w inny sposób, niż to ustalono, i że nie możemy uważać, że obecna sytuacja w Donbasie jest normalna” – powiedział włoski minister.

„Mamy także nadzieję, że w ramach formatu normandzkiego i innych toczących się negocjacji uda nam się powrócić do prawidłowej realizacji porozumień z Mińska i zmiany sytuacji” – podkreślił Alfano, który poinformował, że w środę udaje się z Klimkinem do Donbasu, by ocenić sytuację na linii frontu na miejscu.

Z Kijowa Jarosław Junko (PAP)