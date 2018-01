Papież wysyła swego delegata do Chile, by zbadał głośną sprawę pedofilii

Papież Franciszek postanowił wysłać do Chile swego specjalnego delegata, by zbadał sprawę biskupa tamtejszej diecezji Osorno Juana Barrosa Madrida, oskarżanego o udział w tuszowaniu czynów pedofilii. O decyzji papieża poinformował we wtorek Watykan.