Podejrzany o zabójstwo proboszcza z Tarnawy trafi do zakładu psychiatrycznego

Sąd Okręgowy w Kielcach przychylił się do wniosku prokuratury i umorzył postępowanie wobec 26-latka, podejrzanego o zabójstwo proboszcza parafii w Tarnawie (Świętokrzyskie), kierując go do zakładu psychiatrycznego – poinformował we wtorek PAP rzecznik sądu Jan Klocek.