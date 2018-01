Budowa 370-kilometrowego podwodnego kabla przez Zatokę Biskajską ma prawie podwoić zdolność wymiany energetycznej między krajami do 5 tys. MW.

Bruksela liczy, że projekt pozwoli zmniejszyć zależność Wspólnoty od dostaw gazu z Rosji i przyczyni się do wypełnienia celów klimatycznych. Zakończy też "izolację Półwyspu Iberyjskiego", jak powiedział w czwartek przed oficjalnym ogłoszeniem decyzji KE komisarz ds. klimatu Miguel Arias Canete.

Inwestycja jest częścią wartego 873 mln euro programu wsparcia dla 17 projektów z dziedziny infrastruktury energetycznej, które mają przybliżyć UE do stworzenia unii energetycznej. Pieniądze pochodzić będą z instrumentu "Łącząc Europę" (Connecting Europe Facility).

Wsparcie dla połączenia energetycznego między Hiszpanią a Francją będzie największym w historii UE na tego typu projekt - zaznaczył Reuters.

Wśród innych projektów, którym przydzielono wsparcie, jest niemiecki kabel SuedOstLink łączący północ z południem kraju (70 mln euro), projekt wykorzystywania gazu ziemnego na Cyprze (101 mln euro), czy studium połączenia energetycznego między Maltą a Włochami (3,7 mln euro).

Cele klimatyczne UE zakładają zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych do 2030 roku o 40 procent w porównaniu z rokiem 1990. Aby to osiągnąć, UE chce m.in. zwiększyć do 2020 roku udział energii odnawialnej w zużyciu energii do 20 procent. 11 z 28 państw UE już ten pułap osiągnęło.

Według raportu KE, do którego dotarła agencja Reutera, udział energii odnawialnej w zużyciu energii w UE w 2016 roku wyniósł 17 procent.

W połowie stycznia Parlament Europejski przyjął stanowisko w sprawie dyrektywy o odnawialnych źródłach energii, ustalając cel OZE na 2030 rok na poziomie 35 proc.