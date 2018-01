Jak poinformował PAP w poniedziałek rzecznik prasowy brygady por. Witold Sura, żołnierze zostali podzieleni na dwa zespoły, które miały za zadanie rozpoznanie, dozorowanie i patrolowanie strefy przygranicznej. „Ponadto mieli nawiązać kontakt z ludnością miejscową oraz mniejszościami narodowymi na tym terenie. Wspólnie ze Strażą Graniczną mieli ochraniać miejscową ludność oraz zapewnić drożność szlaków komunikacyjnych” – dodał.

Sura podkreślił, że to w trakcie takich szkoleń żołnierze brygady uczą się współdziałania z innymi służbami, samorządami oraz ludnością lokalną. „To właśnie do takich sytuacji został powołany piąty rodzaj Sił Zbrojnych, jakim są Wojska Obrony Terytorialnej. Mamy nadzieję, że to nie ostatnie takie ćwiczenie” – zaznaczył.

W ćwiczeniach Twierdza-18 udział brali również m.in. studenci i słuchacze wydziału wojskowego ASzWoj, w tym przede wszystkim słuchacze Podyplomowych Studiów Operacyjno-Taktycznych oraz Wyższego Kursu Sztabowego.

Oprócz WOT w ćwiczenia zaangażowani byli również Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej, Ośrodek Rozpoznania Obrazowego, Mobilny Zespół Zabezpieczenia Geograficznego, Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych, Wojewódzki Sztab Wojskowy w Rzeszowie i Wojskowa Komenda Uzupełnień w Jarosławiu.

Utworzona w miejsce Akademii Obrony Narodowej Akademia Sztuki Wojennej działa od 1 października 2016 r. ASzWoj pozostała uczelnią wojskową - publiczną uczelnią akademicką, kształcącą wojskowych i cywilów. Jej nazwa nawiązuje do Wyższej Szkoły Wojennej z okresu II RP. Podstawowym zadaniem Akademii ma być kształcenie i szkolenie żołnierzy w celu zaspokojenia potrzeb sił zbrojnych. (PAP)

autor: Wojciech Huk