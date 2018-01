Czaputowicz był rano w "Sygnałach Dnia" radiowej Jedynki pytany, czy ma pomysł, jak poprawić relacje naszego kraju z Niemcami i Francją. "Zgadzam się, że trzeba do tego dążyć. Moja wizyta, która się odbyła w Niemczech, wskazuje na to, że tu jest, także po stronie Niemiec, wola pełniejszego zaangażowania we współpracę z Polską" - ocenił szef MSZ.

Wyraził jednocześnie wdzięczność dla szefa niemieckiego MSZ za zaproszenie na spotkanie w formule Trójkąta Weimarskiego przy okazji Konferencji Bezpieczeństwa w Monachium, która odbędzie się w dniach 16-18 lutego. "Jestem wdzięczny ministrowi spraw zagranicznych Sigmarowi Gabrielowi za zaproszenie na spotkanie, już w najbliższym czasie, przy okazji forum w Monachium, Trójkąta Weimarskiego, czyli oprócz niego i mnie, będzie uczestniczyć w nim minister spraw zagranicznych Francji (Jean-Yves Le Drian)" - powiedział Czaputowicz.

"Jest to właściwy kierunek, zależy nam na umocnieniu współpracy z tymi państwami (Niemcami i Francją)" - zaznaczył Czaputowicz.

O tym, że Polska chce wzmocnienia "tej tradycyjnej formy współpracy" między Niemcami, Francją i Polską, minister mówił podczas środowej konferencji prasowej w Berlinie, na której wystąpił wspólnie ze swym niemieckim odpowiednikiem.

"Blisko nam do stanowiska Niemiec w najważniejszych sprawach dotyczących wizji, roli UE. Mamy nieco odmienne stanowisko z Francją, gdzie demokracje protekcjonistyczne stanowią - naszym zdaniem - poważne wyzwania dla przyszłości Europy, możliwości rozwoju jako wspólnej jednostki, oddziaływania w świecie, ale jesteśmy otwarci na dialog" - powiedział szef polskiego MSZ.

Poinformował też, że w najbliższym czasie odbędzie się spotkanie (w ramach Trójkąta Weimarskiego) na szczeblu podsekretarzy stanu. Dodał, iż liczy również na to, że wkrótce dojdzie do spotkania w ramach Trójkąta Weimarskiego na najwyższym szczeblu. "Mamy wiele wspólnych spraw, problemów na agendzie europejskiej, światowej, powinniśmy koordynować działania między tymi głównymi państwami w UE jakimi są Francja, Niemcy i Polska" - podkreślał Czaputowicz.

Konferencja Bezpieczeństwa w Monachium odbędzie się po raz 54. Jak można przeczytać na stronie internetowej MSC (ang. Munich Security Conference), w ciągu pięciu ostatnich dekad Konferencja stała się głównym światowym forum dyskusji na temat polityki bezpieczeństwa. Każdego roku w lutym wydarzenie gromadzi ponad 450 wysokich rangą decydentów z całego świata, w tym głowy państw, ministrów, przywódców organizacji międzynarodowych i pozarządowych, jak również przedstawicieli biznesu, mediów, nauki, społeczeństwa obywatelskiego. Tematem dyskusji są bieżące i przyszłe wyzwania związane z bezpieczeństwem.

Portal politico.eu poinformował w sobotę, że głos podczas monachijskiej konferencji ma zabrać premier Wielkiej Brytanii Theresa May. (PAP)

autor: Marta Rawicz

edytor: Anna Mackiewicz