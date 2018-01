Szef polskiej dyplomacji uczestniczył, wraz z prezydentem Andrzejem Dudą, w posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa ONZ. 1 stycznia 2018 r. rozpoczęła się dwuletnia kadencja Polski jako niestałego członka Rady.

"Chcemy odgrywać ważną rolę, być jednym z decydentów w ONZ i niestałe członkostwo w Radzie Bezpieczeństwa daje takie możliwości" - powiedział Czaputowicz w sobotę w "Sygnałach Dnia" radiowej Jedynki.

Jak mówił, "tematem przewodnim" naszego uczestnictwa w Radzie Bezpieczeństwa będzie przestrzeganie prawa międzynarodowego. "Dla Polski prawo międzynarodowe stanowi podstawę ładu międzynarodowego, a sytuacja, gdzie jest ono łamane, a jest także w sąsiedztwie Polski, na wschodzie wobec Ukrainy, nie służy zapewnieniu bezpieczeństwa" - podkreślił.

Dodał, że Polska chciałaby także zwracać uwagę na przestrzeganie praw człowieka. "Zagrożenia swobód religijnych, to jeden z takich wątków, który Polska chciałaby poruszać na forum tej organizacji" - wskazał.

Czaputowicz wziął w piątek w Nowym Jorku udział w debacie ministerialnej Rady Bezpieczeństwa ONZ poświęconej partnerstwu regionalnemu Afganistanu i Azji Środkowej. "Polska - i to jest pewnym nowym rysem w stosunku do poprzednich władz - nie ogranicza się tylko do działalności regionalnej, czy w Unii Europejskiej. Rozumie także, że wsparcie i solidarność z działaniami społeczności międzynarodowej w innych regionach, takich jak Afganistan przyczynia się do zapewnienia bezpieczeństwa Polski" - dodał.

Szef MSZ powiedział, że w sprawie sytuacji na Ukrainie prezydent Andrzej Duda spotkał się z ambasadorami państw Unii Europejskiej. "Bardzo udane spotkanie w misji UE w Nowym Jorku. Wiadomo, że ta sytuacja na Ukrainie nie jest rozwiązana ostatecznie i poszukiwane są sposoby uregulowania tego" - przypomniał.

Czaputowicz był też pytany o relacje Polski ze Stanami Zjednoczonymi. "Bardzo dobry rok relacji ze Stanami Zjednoczonymi. Jesteśmy wdzięczni Stanom Zjednoczonym za gwarantowanie bezpieczeństwa Polski, także za demonstrowanie tego bezpieczeństwa poprzez obecność żołnierzy amerykańskich na terenie Polski. Chcemy, aby ta obecność była jak najbardziej trwała, jeszcze większa" - podkreślił.

Jego zdaniem "kontynuacją tych stosunków i potwierdzeniem" jest wizyta sekretarza stanu USA Rexa Tillersona w przyszły piątek w Warszawie. Jak mówił Czaputowicz, Tillerson spotka się z prezydentem Andrzejem Dudą i premierem Mateuszem Morawieckim. "Na pewno chodzi o zacieśnienie relacji w tych sferach, które są dla nas ważne a więc bezpieczeństwa i gospodarczych" - dodał.

Departament Stanu USA informował w czwartek, że Tillerson będzie chciał omówić w Warszawie "szereg spraw w silnych dwustronnych relacjach amerykańsko-polskich, w tym wyzwania globalne, bezpieczeństwo regionalne i dobrobyt gospodarczy".(PAP)

autor: Krzysztof Markowski