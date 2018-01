Senat proponuje poprawki do ustawy dot. uprowadzeń rodzicielskich za granicę

Wydłużenie terminu wniesienia skargi kasacyjnej z dwóch do czterech miesięcy - przewiduje jedna z poprawek zaproponowana w piątek przez Senat do ustawy dot. uprowadzeń rodzicielskich za granicę. Teraz ustawa trafi ponownie do Sejmu.