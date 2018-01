Wielkopolskie: Znęcał się nad końmi, odpowie przed sądem

O znęcanie się nad końmi oskarżył 58-letniego rolnika kaliski prokurator rejonowy - poinformował PAP rzecznik Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wlkp. Maciej Meler. Mężczyzna przez ponad rok - do końca 2016 r. - miał m.in. przywiązywać zwierzęta do ścian. Grozi mu kara do 2 lat więzienia.