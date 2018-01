Jak poinformował PAP w przesłanym komunikacie Daniel Prokopowicz z Prokuratury Okręgowej w Kielcach 66-letnia Helena K. i pięć lat młodszy Zdzisław S. podejrzani są o dokonanie odpowiednio 21 i 19 oszustw metodą „na pracownika opieki społecznej”. Mężczyźnie zarzucono ponadto sześciokrotne niezastosowanie się do sądowego zakazu kierowania pojazdami mechanicznymi.

Oskarżeni, wykorzystując niewiedzę i niezaradność swoich ofiar – zwykle ludzi starszych i schorowanych – przedstawiając się jako pracownicy opieki społecznej, obiecywali zapomogi w dwukrotnej wysokości okazanych im do wglądu oszczędności, a po okazaniu i przekazaniu pieniędzy, uciekali.

Ustalenia wskazują, iż uczynili sobie z tych przestępstw stałe źródło dochodu. Kwoty oszustw wahały się od kilkuset do nawet 30 tys. złotych. Łącznie wyłudzili ponad 100 tys. zł – podkreślił Prokopowicz.

Na wniosek prokuratora Sąd Rejonowy we Włoszczowie tymczasowo ich aresztował. „Środek ten jest w dalszym ciągu stosowany wobec Heleny K." – zaznaczył prokurator. Wobec Zdzisława S. areszt zamieniono na wolnościowe środki zapobiegawcze.

Prokurator dodał, że Helena K. nie przyznała się do popełnienia zarzucanych jej czynów i skorzystała z prawa do odmowy składania wyjaśnień. Zdzisław S. przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów, złożył też wyjaśnienia, w których opisał okoliczności popełnienia tych przestępstw. Za zarzucane czyny oskarżonym grozi kara do 12 lat pozbawienia wolności. (PAP)

Autor: Janusz Majewski