Od 1 lipca wszystkie zaświadczenia o niezdolności do pracy będą wystawiane elektronicznie. Obecnie może korzystać z takiej formy udzielania zwolnień niecałe 30 proc. lekarzy - powiedział PAP rzecznik prasowy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Wojciech Andrusiewicz.

"Pół roku przed terminem, w którym papierowe zwolnienia nie będą honorowane, swój profil pozwalający na ich elektroniczne wystawianie ma niecała jedna trzecia lekarzy" - mówił w rozmowie z PAP. "Od 1 lipca będą one obowiązkowe dla pracowników każdej firmy, która zatrudnia minimum 5 osób. Pozostali będą mogli, ale nie będą musieli korzystać z e-zwolnień" - wyjaśnił.

Jak podał, ze statystyk wynika, iż elektroniczne zwolnienia najczęściej wystawiają lekarze z obszaru warszawskich oddziałów ZUS - 350 tys., oddziałów w Gdańsku - 152 tys. i z Wrocławia - 150 tys.

Żeby korzystać z e-zwolnień na Platformie Usług Elektronicznych ZUS swoje konto muszą mieć zarówno pracodawcy, jak i lekarze wystawiający zwolnienia pracownikom. Spośród blisko 2,5 mln firm profil płatnika składek zarejestrowało już 1,6 mln - podał rzecznik, ale zaznaczył, że na 145 tys. uprawnionych do wystawiania zwolnień lekarzy, profil na PUE ZUS ma jedynie 42 tys.

Nieodpłatny certyfikat Zakład wystawia w ciągu kilku minut od złożenia wniosku przez lekarza, o czym zainteresowana osoba jest informowana mailem lub smsem. Certyfikat pozwala na podpisywanie elektronicznych zwolnień przez 5 lat.

Zaznaczył, że ZUS przygotowuje swój system informatyczny do obsługi wszystkich zwolnień lekarskich - ok. 20 mln rocznie. Przypomniał, że wdrożenie w całym kraju i obsługa projektu e-zwolnień, to kolejne w ostatnim czasie wyzwanie informatyczne dla ZUS po obniżeniu wieku emerytalnego i wprowadzeniu jednolitego rachunku dla płatników składek.

"Zaręczam, że projekt e-ZLA również zostanie bardzo profesjonalnie obsłużony" – zapewnił Andrusiewicz.

ZUS od 1 grudnia 2017 r. wprowadził możliwość podpisywania e-zwolnień przez lekarzy w łatwiejszy sposób, niż wcześniej - przez własny kanał autoryzacji.

Elektroniczne zwolnienia lekarskie można wystawiać od początku 2016 r., ale podpisywane były poprzez kwalifikowany podpis elektroniczny, który trzeba było wykupić, albo profilem zaufanym administracji publicznej - ePUAP, który lekarze krytykowali, jako zbyt czasochłonny i skomplikowany.

Teraz żeby podpisać zwolnienie lekarz może pobrać z systemu ZUS darmowy certyfikat i ustalić hasło umożliwiające podpisywanie zwolnień. Można to robić nie tylko na stacjonarnym komputerze, ale też na smartfonie. Indywidulane hasło nadawane przez lekarza, to minimum cztery znaki - cyfry, litery i znaki specjalne.(PAP)

