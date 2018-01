Jańczuk: to zmiany mające służyć realizacji zdań, dla których Morawiecki został premierem

To raczej zmiany bardziej strukturalne niż personalne, by można było realizować zdania, dla których wcześniej urząd premiera objął Mateusz Morawiecki – ocenił dr Lech Jańczuk z KUL odnosząc się do rekonstrukcji rządu. Chodzi o pójście bardziej w kierunku polityki gospodarczej - dodał.