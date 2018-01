Ponad 75 mln zł z UE dla wielkopolskich szpitali

Ponad 75 mln zł z UE trafi do wielkopolskich szpitali. Dzięki tym środkom zakupiony zostanie m.in. pierwszy w regionie system do chirurgii robotowej Da Vinci. Przy jego pomocy w Wielkopolskim Centrum Onkologii będzie wykonywanych rocznie ok. 400 zabiegów.