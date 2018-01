Nigeria: 17 osób zginęło w ataku po noworocznym nabożeństwie

Co najmniej 17 osób zginęło, gdy napastnicy otworzyli ogień do wiernych, którzy wyszli z noworocznego nabożeństwa w stanie Rivers w południowej Nigerii - poinformowała we wtorek agencja AP, powołując się na przedstawiciela nigeryjskich władz.