Pięć z tych wypadków dotyczyło lotów towarowych, a pięć lotów pasażerskich. Statystyki ASN obejmują tylko katastrofy tych samolotów cywilnych, których podstawowe modele certyfikowane są na przewóz co najmniej 14 pasażerów.

W roku 2016 ASN odnotował 16 wypadków, w których zginęły łącznie 303 osoby.

Najtragiczniejszym pod względem liczby zabitych ubiegłorocznym wypadkiem lotniczym było runięcie 7 czerwca do Morza Andamańskiego samolotu transportowego Y-8F lotnictwa wojskowego Birmy, co spowodowało śmierć wszystkich 122 lecących nim osób. Wliczając samoloty wojskowe i loty niekomercyjne łącznie w ubiegłym roku odnotowano 24 katastrofy i 230 ofiar śmiertelnych, co i tak oznacza najniższe liczby w historii nowoczesnego lotnictwa.

31 grudnia ubiegłego roku był 398 kolejnym dniem bez wypadku pasażerskiego samolotu odrzutowego i 792 dniem od ostatniej cywilnej katastrofy lotniczej z co najmniej stoma ofiarami śmiertelnymi.

Ostatnia jak dotąd katastrofa pasażerskiego samolotu odrzutowego miała miejsce 28 listopada 2016 roku koło Medellin w Kolumbii, gdzie rozbił się Avro RJ85 boliwijskiego towarzystwa LaMia, powodując śmierć 71 osób. Ostatnia katastrofa samolotu cywilnego z więcej niż stoma zabitymi to spowodowany najprawdopodobniej przez terrorystów wypadek Airbusa A321 rosyjskiego towarzystwa Metrojet na egipskim Półwyspie Synaj 31 października 2015 roku, kiedy to zginęło wszystkich 224 pasażerów i członków załogi. (PAP)