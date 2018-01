Tragiczny pożar w Bielsku-Białej; zginał mężczyzna, drugi trafił do szpitala

Mężczyzna stracił życie, a drugi z poparzeniami trafił do szpitala to efekt pożaru, do którego doszło w sylwestrową noc w Bielsko-Białej. Nad ranem ogień wybuchł w domu wielorodzinnym w peryferyjnej dzielnicy miasta – poinformowali w poniedziałek bielscy strażacy.