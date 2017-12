"Zrezygnuję z roszczenia Macedonii do wyłącznego prawa do dziedzictwa Aleksandra. Historia nie należy tylko do nas, ale też do Grecji i wielu innych krajów" - powiedział Zaew w wywiadzie telewizyjnym wyemitowanym w piątek wieczorem.

Od momentu odzyskania niepodległości przez Macedonię w 1991 r. Grecja, dla której ten słynny władca także jest bohaterem narodowym, toczy ze Skopje spór o nazwę państwa. Na forum Unii Europejskiej przeforsowała dla niego oficjalne określenie "Była Jugosłowiańska Republika Macedonii" (akronim angielski FYROM).

Zdaniem Grecji używanie nazwy Macedonia kryje w sobie możliwość wystąpienia z roszczeniami terytorialnymi wobec greckiej prowincji Macedonia. Z tego powodu Ateny od lat blokują wysiłki Skopje, by wstąpić do NATO i Unii Europejskiej.

W ubiegłym tygodniu Zaew ponownie wyraził wolę rozwiązania konfliktu z Grecją w sprawie nazwy jego kraju, a Skopje i Ateny po trzech latach impasu ponownie uruchomiły sponsorowane przez ONZ rozmowy dotyczące sporu o nazwę dawnej republiki jugosłowiańskiej.