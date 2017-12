Resort finansów przekazał PAP dane o zadłużeniu poszczególnych gmin w przeliczeniu na mieszkańca po trzech kwartałach 2017 r.

Jak wynika z tych danych, największy dług w odniesieniu do liczby mieszkańców zaciągnęły Ostrowice w woj. zachodniopomorskim. W związku z nadmiernym zadłużeniem, głównie w parabankach, gminie grozi likwidacja, co nie miało dotychczas precedensu. Na jednego mieszkańca tej 2,5-tys. gminy przypada 18,6 tys. zł należności. Kwota zobowiązań drugiego pod względem zadłużenia Rewala (woj. zachodniopomorskie), który również brał kredyty w parabankach, sięga 14,9 tys. zł per capita. W trzeciej z kolei Byczynie (woj. opolskie) zadłużenie wynosi 12 tys. zł na mieszkańca.

Biorąc pod uwagę jedynie wartość nominalną długu najbardziej zadłużoną gminą jest m. st. Warszawa z kwotą należności na poziomie 5 mld 565 mln zł. Po podzieleniu tej sumy przez blisko 1,8 mln mieszkańców dług stolicy wynosi 3,2 tys. zł per capita.

Zadłużenie Wrocławia to 2 mld 812 mln zł, co daje drugą najwyższą kwotę wśród gmin (w przeliczeniu na jednego mieszkańca jest to 4,4 tys. zł). Natomiast dług trzeciej w kolejności Łodzi wynosi 2 mld 531 mln zł (3,6 tys. zł w przeliczeniu na mieszkańca).

Jak wynika z danych MF, łącznie zadłużenie gmin to 54 mld 617 mln zł, co daje 882 zł na mieszkańca, przy czym 96 samorządów w ogóle nie ma długu.

Informacja resortu finansów została opracowana na podstawie sprawozdań budżetowych jednostek samorządu terytorialnego po trzech kwartałach 2017 r. oraz danych GUS dotyczących liczby ludności według stanu na koniec 2016 r.

Dane MF pokazują, że poziom zadłużania gmin wyhamował. Po wejściu Polski do UE i przejęciu głównego ciężaru inwestycji publicznych między 2006 r. i 2014 r. całkowite zadłużenie gmin wzrosło niemal trzykrotnie do poziomu 58 mld 883 mln zł. W kolejnych latach, które przypadły na uruchamianie nowej perspektywy unijnej, zadłużenie uległo stopniowemu obniżeniu. W 2015 r. należności gmin były równe 58 mld 639 mln zł, a rok później - 56 mld 685 mln.

Jak podkreślił resort finansów, w obowiązującym stanie prawnym istnieją rozwiązania zabezpieczające jednostki samorządu terytorialnego przed utratą płynności, mające na celu zapobieganie nadmiernemu zadłużaniu.

Jednym z rozwiązań jest indywidualny limit spłaty zobowiązań jednostki samorządu terytorialnego (wynikający z ustawy o finansach publicznych). Limit ten ma za zadanie zabezpieczenie gminy przed nadmiernym poziomem zadłużenia, bowiem uzależniony jest od indywidualnej sytuacji ekonomicznej. Ponadto samorządy są zobowiązane uzyskać opinię regionalnej izby obrachunkowej o możliwości spłaty kredytu lub pożyczki.

Ostrowice i Rewal to dwie z siedmiu gmin w województwie zachodniopomorskim, które mają problemy z powodu zadłużenia. W 2015 r. ówczesny wojewoda zachodniopomorski Piotr Jania zawiadomił prokuraturę o możliwości popełnienia przestępstwa przez ich władze, które zaciągały kredyty w parabankach. Obok Ostrowic i Rewalu chodzi o gminy: Białogard, Manowo, Bielice, Przybiernów i Brojce.(PAP)

Dane o zadłużeniu wszystkich 2478 gmin dostępne są tutaj:

http://samorzad.pap.pl/depesze/redakcyjne.praca.akty/179872/Zadluzenie-na-mieszkanca-wg-danych-ze-sprawozdan-z-wykonania-budzetow-JST-po-3-kw--2017-r-

autor: Mateusz Kicka