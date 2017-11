Nie może dochodzić do sytuacji, w której mówi się, że ulicami w Polsce szli faszyści; to fałsz, z którym trzeba walczyć. Będziemy interweniować różnymi metodami - powiedział we wtorek marszałek Senatu Stanisław Karczewski pytany o doniesienia zagranicznych mediów nt. Marszu Niepodległości.