Uczestnicy Krucjaty codziennie modlą się w intencji "Polski wiernej Bogu, krzyżowi i ewangelii, oraz o wypełnienie Jasnogórskich Ślubów Narodu". Wyjaśniają, że wybór modlitwy różańcowej wynika z nauczania dwóch prymasów Polski - kard. Augusta Hlonda i kard. Stefana Wyszyńskiego, którzy wskazywali na tę formę modlitwy jako na "narzędzie duchowej walki o odrodzenie moralne Polski".

Sobotnie spotkanie uczestników Krucjaty rozpoczęło się mszą św. w intencji ojczyzny w kościele św. Aleksandra na stołecznym pl. Trzech Krzyży. Po jej zakończeniu przed wejściem do świątyni uformował się pochód, na czele którego szli odmawiający różaniec i związane z nim rozważania kapłani. Uczestnicy uroczystości nieśli m.in. biało-czerwone flagi i wizerunki Matki Boskiej. Organizatorzy oceniają, że sprzed kościoła św. Aleksandra wyruszyło ok. 400-500 osób.

Pochód kontynuując modlitwę przeszedł al. Ujazdowskimi i ul. Matejki przed gmach Sejmu. Tam, jak informowali organizatorzy, starali się o wejście na teren przylegający do parlamentu, by podobnie jak w latach ubiegłych mogły go otoczyć osoby modlące się. Jednak – jak mówili - w związku z zabezpieczeniem barierkami i wymogami bezpieczeństwa możliwy był jedynie pojedynczy wstęp uczestników Krucjaty, którzy posiadali dowody osobiste. Sejm był 11 listopada otwarty dla zwiedzających.

Uczestnicy, który weszli na teren przylegający do parlamentu utworzyli wraz z osobami modlącymi się przez nim kształt zbliżony do litery L. Po zakończeniu modlitwy różańcowej w intencji ojczyzny i sprawujących władzę, odmówiono także m.in. Koronkę do Miłosierdzia Bożego. Później uczestnicy Krucjaty rozeszli się, w większości zapowiadając udział w Marszu Niepodległości.

Jeden z uczestników Krucjaty Marcin Dybowski przypomniał w rozmowie z PAP, że modlitwa różańcowa przed Sejmem organizowana jest od sześciu lat, co roku 11 listopada.

"Sześć lat temu to był zupełnie inny Sejm, zdawało się, że tak wiele rzeczy jest straconych, że ojczyzna nasza jest w tak wielkim niebezpieczeństwie, że nie było widać żadnej nadziei. Ale rok po roku się spotykaliśmy. Zapraszaliśmy tu ludzi na modlitwę za ojczyznę, by w taki sposób bardziej skupiony to przeżywać. I przede wszystkim zrozumieć, że nie jest w naszej ludzkiej mocy ta przemiana i trzeba sięgnąć do pomocy z nieba" - powiedział.

Jak ocenił to się udało. "Wyszło piękne dzieło zmiany, teraz Polska musi się ukazać światu jako ten kraj, który jest tym liderem odrodzenia moralnego. Żeby to wszystko się powiodło musimy się modlić, bo tylko Bóg jest w stanie zapanować nad ludzkim egoizmem" – podkreślił.

Organizatorzy Krucjaty podkreślają, że idea zrodziła się wśród osób świeckich w Lubaczowie w diecezji zamojsko-lubaczowskiej w 2011 r., a następnie została zaaprobowana przez Episkopat Polski podczas Rady Biskupów Diecezjalnych, która obradowała na Jasnej Górze 25 sierpnia 2011 r. Wtedy też hierarchowie oddali inicjatywę pod opiekę paulinom z Jasnej Góry. Fakt objęcia Krucjaty kuratelą zakonnicy potwierdzili w komunikacie wydanym 25 września 2011 r., w którym sprecyzowane zostały zasady uczestnictwa i przystąpienia do ruchu. (PAP)

autor: Anna Kondek-Dyoniziak