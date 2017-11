- Jesteśmy coraz bliżej, teraz naprawdę już blisko. Dziś zakończył się konkurs na pomnik ofiar katastrofy smoleńskiej - zaznaczył Kaczyński.

- Przed nami jeszcze ostateczne rozstrzygnięcia, co do pomnika prezydenta Lecha Kaczyńskiego, ale wiemy już jak, wiemy już gdzie. I jestem przekonany, że 10 kwietnia przyszłego roku te pomniki już staną i że będziemy znali prawdę - podkreślił prezes PiS.

Kaczyński zaprosił na mównicę wojewodę mazowieckiego Zdzisława Sipierę.- To wielki zaszczyt, że mogę przed wami wystąpić. Od dnia dzisiejszego możemy likwidować to, co było symbolem ucisku. Od dzisiaj 47 nazw ulic, które były symbolem ucisku, przestało istnieć - powiedział Sipiera. - Aleja Armi Ludowej przestała istnieć, będzie nosiła imię Alei Lecha Kaczyńskiego - dodał wojewoda.