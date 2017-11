30-letni mężczyzna został zatrzymany w czwartek w trakcie kontroli dokumentów.

"Funkcjonariusze Straży Granicznej ustalili, że jest on poszukiwany Europejskim Nakazem Aresztowania przez niemiecki wymiar sprawiedliwości za działalność wymierzoną przeciwko bezpieczeństwu państwa. Mężczyzna był zaskoczony, nie stawiał oporu" – dodała Pikor.

Zgodnie z procedurą, Niemiec został przekazany Prokuraturze Okręgowej w Przemyślu. Do momentu wszczęcia procedury ekstradycyjnej będzie przebywać w areszcie.

Rzeczniczka przypomniała, że jest to już kolejne zatrzymanie na granicy polsko-ukraińskiej osoby poszukiwanej na podstawie ENA.

"Od początku roku na podkarpackiej granicy państwowej funkcjonariusze BiOSG zrealizowali ponad 2 tys. zleceń dotyczących zatrzymania osób figurujących w bazach danych SIS. Oprócz tego zatrzymano 29 osób poszukiwanych przez Interpol" – poinformowała mjr Pikor.

Przypomniała, że 7 kwietnia zaostrzono przepisy dotyczące wjazdu i wyjazdu obywateli UE poza strefę Schengen. Wcześniej obywatele UE byli poddawani jedynie kontroli minimalnej. Zmiany wynikały z utrzymującego się w Europie zagrożenia terrorystycznego. Obecnie wszyscy podróżni, zarówno na wjazd do UE jak i wyjazd poddawani są teraz szczegółowej kontroli. Oznacza to, że każdy podróżny jest również sprawdzany w krajowych i europejskich bazach danych, aby potwierdzić, że nie jest poszukiwany, nie obowiązuje go zakaz wjazdu na terytorium UE czy też – co najważniejsze – nie został zastrzeżony jako osoba stanowiąca zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa czy porządku publicznego.(PAP)

