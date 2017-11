Chemia samochodowa, autobusy i tramwaje, kosmetyki, okna, odzież… To tylko niektóre przykłady branż, w których polskie firmy odnoszą sukces w kraju i za granicą. Z badań wynika, że co czwarta spółka, notowana na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych, inwestuje bezpośrednio na rynkach zagranicznych. Większość przedsiębiorstw, które wypróbowały takie rozwiązanie, jest zadowolonych z tej decyzji, a część z nich planuje dalszą ekspansję.

Chemia samochodowa – elitarna, lecz nie tylko dla elity

Firma ProElite, będąca producentem chemii i kosmetyków samochodowych, specjalistycznych preparatów czyszczących oraz chemii obiektowej, istnieje na polskim rynku od 2003 r. Zaczynała skromnie, ale z czasem rozrosła się i eksportuje obecnie swoje produkty do 12 państw, m.in. do Niemiec, Holandii, na Litwę, do Czech, na Słowację, na Węgry. Sekret sukcesu ProElite tkwi przede wszystkim w produktach wysokiej jakości, które proponuje swoim klientom. Preparaty te są produkowane na bazie surowców dostarczanych przez najbardziej liczących się w branży producentów, takich jak BASF, AKZO NOBEL, gwarantujących najwyższą jakość i czystość materiałów.

Firma posiada własne laboratorium, dział techniczny i linię produkcyjną – dzięki temu jest w stanie stworzyć preparaty dostosowane do indywidualnych potrzeb i oczekiwań odbiorców. Nie bez znaczenia jest też jej dbałość o zachowanie najwyższych standardów ekologicznych i BHP. Do produkcji preparatów wykorzystuje się surowce całkowicie biodegradowalne. Hale produkcyjne odznaczają się wysokim standardem technicznym. Firma nie boi się wprowadzania na rynek własnych, unikalnych receptur oraz produktów innowacyjnych, takich jak NanoFactor (płyn do bezdotykowego mycia ciśnieniowego pojazdów, stworzony w oparciu o nanotechnologię) czy proszek SUPRO do mycia samochodów – jedyny produkt w tej kategorii, który nie zawiera szkodliwych dla środowiska fosforanów. Do głównych klientów firmy należą myjnie samochodowe, choć oczywiście nie brakuje asortymentu dla innych przedsiębiorstw czy klientów indywidualnych. Ogółem w ofercie ProElite znajduje się ponad 100 różnych produktów. Jak mówi Andrzej Długosz, właściciel firmy ProElite, innowacyjność, zwracanie bacznej uwagi na aktualne potrzeby klientów oraz wysoka jakość produktów, jak również dbałość o środowisko, to czynniki wyróżniające firmę na tle konkurencji – nie tylko w Polsce, ale i w krajach Europy Zachodniej. Stąd też śmiało stawiamy czoło konkurentom.

ProElite - film korporacyjny źródło: youtube.com

Polski autobus w Dubaju

Solaris to kolejny przykład polskiej firmy, która wybiła się na światowym rynku i z powodzeniem wygrywa przetargi w różnych krajach. Przedsiębiorstwo powstało w 1994 r. w Bolechowie-Osiedlu koło Poznania. Jeszcze w 1996 r. zatrudniało tylko 36 pracowników, obecnie daje pracę 2300 osobom. Firma produkuje nowoczesne pojazdy komunikacji miejskiej. Została nagrodzona wieloma prestiżowymi nagrodami i wyróżnieniami, m.in. Bus Of The Year 2017 dla modelu Solaris Urbino 12 Electric IV generacji. Do innowacyjnych pojazdów należą także autobusy Urbino 8,9 LE electric, które od 2016 r. obsługują linię 156 w Krakowie – to pierwsza w Polsce linia obsługiwana wyłącznie przez autobusy elektryczne. Pojazdy Solarisa jeżdżą po drogach aż w 29 krajach świata, m.in. w Niemczech, Czechach, Izraelu, Serbii czy w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Niemałymi sukcesami może się pochwalić także inna znana na całym świecie polska marka komunikacyjna – bydgoska Pesa produkująca pojazdy szynowe, które jeżdżą po torach w 12 państwach świata.

Ubiór i make-up Made in Poland

Do czołowych, znanych na całym świecie polskich firm odzieżowych należy gdańska spółka LPP będąca właścicielką marek Cropp, House, Mohito, Sinsay oraz najważniejszej i najbardziej rozpoznawalnej – Reserved. Ta ostatnia powstała w 1998 r. i szturmem podbiła świat, śmiało konkurując z H&M, Zarą i innymi znanymi sieciówkami. Ubrania polskiej marki można dostać w wielu krajach Europy, a także w Egipcie, Katarze, Kuwejcie, Zjednoczonych Emiratach Arabskich. W 2016 r. podpisano umowę przedwstępną dotyczącą najmu lokalu pod salon Reserved przy londyńskiej Oxford Street – jednej z najpopularniejszych ulic handlowych w całej Wielkiej Brytanii.

Znakiem rozpoznawczym polskich kosmetyków kolorowych jest natomiast za granicą marka Inglot, założona w 1983 r. w Przemyślu. Przez długi czas firma ograniczała się tylko do naszego rynku. Przełomowy okazał się rok 2006, kiedy otwarto pierwszy zagraniczny sklep Inglot – w Montrealu w Kanadzie. Obecnie przedsiębiorstwo jest prawdziwym gigantem kosmetycznym. Posiada salony w ponad 70 krajach świata, a w niektórych państwach, takich jak Malezja, Irlandia czy Azerbejdżan, ma pozycję dominującą na rynku kosmetycznym. Kosmetyki Inglot zawdzięczają swą popularność szerokiej palecie barw, wysokiej jakości i trwałości, a także oryginalnym rozwiązaniom technologicznym. Firma należy ponadto do grona marek, które nie testują swych produktów na zwierzętach. Aż 95% jej produkcji powstaje do dziś w Przemyślu.

To tylko przykłady czołowych polskich marek, które podbiły świat. Można by wymienić ich o wiele więcej: producent okien i drzwi Drutex, firma obuwnicza CCC, producent pojazdów Ursus, firmy kosmetyczne Ziaja czy Dr Irena Eris. Nie koniec na tym, bowiem rynki zagraniczne podbijają także nasze start-upy – chociażby firmy technologiczne, takie jak Estimote (producent beaconów) czy wrocławski LiveChat – twórca narzędzia internetowego do komunikacji na żywo na linii właściciele strony – odwiedzający. Polskie marki potrafią odnosić ogromne sukcesy również za granicą, a ich atutami są najczęściej innowacyjność, wysoka jakość i pomysłowość produktów.